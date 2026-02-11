В еще двух российских аэропортах ограничили полеты
Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Спустя несколько минут в Росавиации добавили, что прием и выпуск самолетов также приостановил аэропорт Калуги (Грабцево).
Ранее ограничения на полеты ввели в Саратове. Кроме того, вечером 10 февраля прием и отправку рейсов ограничили в аэропорту Волгограда.
Последний раз полеты в аэропорту Казани приостанавливали 25 января. Тогда ограничения продлились один час. В Калуге эти меры последний раз ввели ночью 10 февраля на 25 минут.
