Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов
В аэропорту Саратова (Гагарин) ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Пресс-служба отметила, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности рейсов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8