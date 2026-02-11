Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов

В аэропорту Саратова (Гагарин) ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности рейсов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

