 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО за два часа сбили над Россией 33 беспилотника
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. В городе была объявлена угроза атаки БПЛА.

Днем силы противовоздушной обороны сбили над Россией 33 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов — 16 аппаратов — уничтожили в Краснодарском крае, еще 12 перехватили в Белгородской области. По два беспилотника сбили над акваториями Азовского и Черного морей, один — в Крыму.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Елена Наумова
Волгоград аэропорты
Материалы по теме
Аэропорт Сочи приостановил полеты
Политика
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты
Политика
Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Вице-президент ISU заявил, что у Гуменника очень мало шансов на медаль Спорт, 23:15
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 23:12
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:10
Семья Превц завоевала восьмую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 23:02
Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении Политика, 22:56
Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге в миксте Спорт, 22:52
Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео Спорт, 22:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет Политика, 22:40
Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим» Политика, 22:36
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты Политика, 22:30
Гуменник после проката на Олимпиаде рассказал, что у него лопнул шнурок Спорт, 22:30
Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции Политика, 22:10
Гуменник рассказал, как пытался получить права на музыку Rammstein для ОИ Спорт, 22:09
Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем Политика, 22:07