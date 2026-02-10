В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. В городе была объявлена угроза атаки БПЛА.
Днем силы противовоздушной обороны сбили над Россией 33 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов — 16 аппаратов — уничтожили в Краснодарском крае, еще 12 перехватили в Белгородской области. По два беспилотника сбили над акваториями Азовского и Черного морей, один — в Крыму.
