В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. В городе была объявлена угроза атаки БПЛА.

Днем силы противовоздушной обороны сбили над Россией 33 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов — 16 аппаратов — уничтожили в Краснодарском крае, еще 12 перехватили в Белгородской области. По два беспилотника сбили над акваториями Азовского и Черного морей, один — в Крыму.