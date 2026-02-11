 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Чебоксар ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Чебоксар приостановили прием и выпуск рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В публикации отметили, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В еще двух российских аэропортах ограничили полеты
Политика

Вечером 10 февраля полеты приостановили в аэропорту Волгограда. Позднее ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Саратове, а также в Казани и Калуге.

Последний раз полеты в аэропорту Чебоксар ограничили утром 25 января. Меры сняли спустя 40 минут.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

