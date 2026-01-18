В еще трех российских аэропортах приостановили полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Краснодара (Пашковский), Пензы и Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
О введении дополнительных ограничений в Краснодаре рассказали в 04:15 мск. В публикации говорится, что в аэропорту уже действует NOTAM, согласно которому авиагавань не принимает регулярные рейсы с 19:00 до 09:00 мск.
Ограничения в Пензе ввели в 04:22 мск. Пресс-служба ведомства отметила, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер» и режим беспилотной опасности.
В 04:39 ограничения также ввели в аэропорту Ульяновска.
Кроме того, Росавиация рассказала о возобновлении полетов в аэропорту Тамбова. Ограничения в воздушной гавани действовали около 4 часов.
