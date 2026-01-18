 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В еще трех российских аэропортах приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Краснодара (Пашковский), Пензы и Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

О введении дополнительных ограничений в Краснодаре рассказали в 04:15 мск. В публикации говорится, что в аэропорту уже действует NOTAM, согласно которому авиагавань не принимает регулярные рейсы с 19:00 до 09:00 мск.

Ограничения в Пензе ввели в 04:22 мск. Пресс-служба ведомства отметила, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер» и режим беспилотной опасности.

Два российских аэропорта ограничили полеты
Политика

В 04:39 ограничения также ввели в аэропорту Ульяновска.

Кроме того, Росавиация рассказала о возобновлении полетов в аэропорту Тамбова. Ограничения в воздушной гавани действовали около 4 часов.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты ограничения Росавиация
