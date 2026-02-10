Аэропорт Сочи приостановил полеты
Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там напомнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов. Так, незадолго до сообщения Росавиации мэр Сочи объявил в городе беспилотную опасность.
Двумя часами ранее, в 15:10, агентство на фоне угрозы атаки дронов, объявленной в Краснодарском крае, предупредило, что авиагавань Краснодара (Пашковский) перестала принимать и отправлять рейсы.
