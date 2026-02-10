 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В аэропорту Краснодара временно ограничили полеты воздушных судов

Фото: Елена Задворная / ТАСС
Фото: Елена Задворная / ТАСС

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Геленджика и Калуги. К 15:26 мск они были сняты.

Второй аэропорт за ночь приостановил полеты
Политика

Также на всей территории Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотников, об этом пишет «Кубань 24». Сообщения рассылает РСЧС.

Жителей региона попросили укрыться в ближайших зданиях и покинуть транспорт. При обнаружении беспилотника следует сообщить спасателям.

Ксения Потрошилина
Росавиация аэропорты Краснодар
