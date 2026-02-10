В аэропорту Краснодара временно ограничили полеты воздушных судов

Фото: Елена Задворная / ТАСС

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Геленджика и Калуги. К 15:26 мск они были сняты.

Также на всей территории Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотников, об этом пишет «Кубань 24». Сообщения рассылает РСЧС.

Жителей региона попросили укрыться в ближайших зданиях и покинуть транспорт. При обнаружении беспилотника следует сообщить спасателям.