В аэропорту Краснодара временно ограничили полеты воздушных судов
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Геленджика и Калуги. К 15:26 мск они были сняты.
Также на всей территории Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотников, об этом пишет «Кубань 24». Сообщения рассылает РСЧС.
Жителей региона попросили укрыться в ближайших зданиях и покинуть транспорт. При обнаружении беспилотника следует сообщить спасателям.
