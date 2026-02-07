 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты

Военная операция на Украине

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Аналогичные меры действуют в Калуге и Волгограде.

В Пензенской области также ввели план «Ковер», об этом в 01:24 сообщил губернатор Олег Мельниченко. С 00:11 там действует режим «Беспилотной опасности».

За вечер над Россией сбили 20 дронов
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Александра Озерова
аэропорты Пенза беспилотники полеты Росавиация
