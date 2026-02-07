Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Аналогичные меры действуют в Калуге и Волгограде.

В Пензенской области также ввели план «Ковер», об этом в 01:24 сообщил губернатор Олег Мельниченко. С 00:11 там действует режим «Беспилотной опасности».

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.