Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Аналогичные меры действуют в Калуге и Волгограде.
В Пензенской области также ввели план «Ковер», об этом в 01:24 сообщил губернатор Олег Мельниченко. С 00:11 там действует режим «Беспилотной опасности».
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах