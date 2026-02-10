Силы ПВО за два часа сбили над Россией 33 беспилотника
Силы противовоздушной обороны в период с 16:00 до 18:00 мск сбили над Россией 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов — 16 аппаратов — уничтожили в Краснодарском крае, еще 12 перехватили в Белгородской области. По два беспилотника сбили над акваториями Азовского и Черного морей, один — в Крыму.
Ранее, в период с 15:10 до 17:39 мск, Росавиация объявила о приостановке работы аэропортов Краснодара (Пашковский) и Сочи. Об ограничениях агентство сообщило на фоне действия беспилотной опасности как в Краснодарском крае, так и в Сочи.
На момент подготовки материала авиагавани не принимают и не отправляют рейсы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8