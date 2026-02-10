 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО за два часа сбили над Россией 33 беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны в период с 16:00 до 18:00 мск сбили над Россией 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 16 аппаратов — уничтожили в Краснодарском крае, еще 12 перехватили в Белгородской области. По два беспилотника сбили над акваториями Азовского и Черного морей, один — в Крыму.

Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Ранее, в период с 15:10 до 17:39 мск, Росавиация объявила о приостановке работы аэропортов Краснодара (Пашковский) и Сочи. Об ограничениях агентство сообщило на фоне действия беспилотной опасности как в Краснодарском крае, так и в Сочи.

На момент подготовки материала авиагавани не принимают и не отправляют рейсы.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ПВО атака дронов беспилотники Минобороны Азовское море Черное море
