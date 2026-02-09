Губернатор Тульской области сообщил о трех сбитых дронах ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили в небе над Тульской областью три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.
В ночь на 9 февраля в Тульской области объявили ракетную опасность. Спустя пять минут Миляев сообщил об отбое. «В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — отметил глава области.
Губернатор напомнил жителям, что при угрозе атаки беспилотников необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, а также не снимать работу ПВО.
