Губернатор Тульской области сообщил о трех сбитых дронах ВСУ

Миляев: подразделения ПВО уничтожили в небе над Тульской областью три дрона ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили в небе над Тульской областью три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

В ночь на 9 февраля в Тульской области объявили ракетную опасность. Спустя пять минут Миляев сообщил об отбое. «В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — отметил глава области.

Губернатор напомнил жителям, что при угрозе атаки беспилотников необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, а также не снимать работу ПВО.