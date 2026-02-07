 Перейти к основному контенту
Под Тверью потушили открытое горение на предприятии после атаки БПЛА

Королев: в Тверской области ликвидировали открытое горение на предприятии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на предприятии в Конаковском округе Тверской области, возникшее после отражения атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

По словам Королева, в результате пожара никто не пострадал. «Производство предприятия не пострадало», — написал врио главы региона в телеграм-канале.

Утром 7 февраля Королев сообщил о пожаре на предприятии. Однако на каком именно предприятии возникло возгорание, губернатор не уточнил.

В Тверской области из-за беспилотников загорелось предприятие
Политика

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Тверской областью четыре БПЛА. Всего военные перехватили и уничтожили 82 дрона над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Волгоградской областью — 45. Еще восемь дронов перехватили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Орловской.

