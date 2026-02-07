Под Тверью потушили открытое горение на предприятии после атаки БПЛА
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на предприятии в Конаковском округе Тверской области, возникшее после отражения атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
По словам Королева, в результате пожара никто не пострадал. «Производство предприятия не пострадало», — написал врио главы региона в телеграм-канале.
Утром 7 февраля Королев сообщил о пожаре на предприятии. Однако на каком именно предприятии возникло возгорание, губернатор не уточнил.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Тверской областью четыре БПЛА. Всего военные перехватили и уничтожили 82 дрона над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Волгоградской областью — 45. Еще восемь дронов перехватили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Орловской.
