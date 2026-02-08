 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Четыре беспилотника сбили над Россией и Черным морем за 12 часов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России четыре беспилотника самолетного типа в период с 8:00 мск до 20:00 мск. Об этом сообщает Министерство обороны в телеграм-канале.

Два дрона сбили над территорией Брянской области. По одну беспилотнику перехватили над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Богомаз сообщил о пострадавшем при атаке дронов работнике «Мираторга»
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один человек пострадал при атаке дронов-камикадзе на предприятии агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в селе Крапивна. Еще один местный житель получил контузию в результате атаки FPV-дронами села Понуровка.

В ночь на 8 февраля над Россией и Черным морем уничтожили 22 беспилотника. Больше всего дронов тогда сбили так же над Брянской областью.

