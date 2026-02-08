Четыре беспилотника сбили над Россией и Черным морем за 12 часов
Средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России четыре беспилотника самолетного типа в период с 8:00 мск до 20:00 мск. Об этом сообщает Министерство обороны в телеграм-канале.
Два дрона сбили над территорией Брянской области. По одну беспилотнику перехватили над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один человек пострадал при атаке дронов-камикадзе на предприятии агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в селе Крапивна. Еще один местный житель получил контузию в результате атаки FPV-дронами села Понуровка.
В ночь на 8 февраля над Россией и Черным морем уничтожили 22 беспилотника. Больше всего дронов тогда сбили так же над Брянской областью.
