Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона
В период с 14:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 44 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над Азовским морем — 19 аппаратов, еще 12 перехватили над Крымом. Шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, пять — над Курской. По одному дрону уничтожили над Брянской областью и Черным морем.
До этого, с 8:00 до 14:00 мск, над Россией сбили 20 беспилотников. Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области, там перехватили 12 и восемь аппаратов соответственно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8