Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона

Фото: Александр Река / ТАСС

В период с 14:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 44 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Азовским морем — 19 аппаратов, еще 12 перехватили над Крымом. Шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, пять — над Курской. По одному дрону уничтожили над Брянской областью и Черным морем.

До этого, с 8:00 до 14:00 мск, над Россией сбили 20 беспилотников. Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области, там перехватили 12 и восемь аппаратов соответственно.