В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу
Массовых отмен и аннуляций туров на Кубу не зафиксировано, общий спрос на них есть, сообщили РБК в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».
По данным сервиса, спрос на туры с заездами по 28 февраля 2026 года вырос почти на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — Куба занимала 10-е место среди самых популярных направлений.
При этом спрос на путешествия с бронированиями с 1 по 9 февраля 2026 года и выездом в течение года снизился на 28,7% по сравнению с бронированиями за неделю до этого (22–31 января).
Накануне агентство TourDom сообщило, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Гавана отправился на Кубу без пассажиров.
В конце января президент США Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. В ответ Куба объявила международное чрезвычайное положение. Глава Белого дома подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.
9 февраля Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топлива для самолетов хватит примерно на сутки. В тот же день в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что на острове находятся около четырех тысяч организованных туристов из России.
