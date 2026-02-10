 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу

«Слетать.ру»: массовых отмен и аннуляций туров на Кубу не фиксируется
Гавана, Куба
Гавана, Куба (Фото: Norlys Perez / Reuters)

Массовых отмен и аннуляций туров на Кубу не зафиксировано, общий спрос на них есть, сообщили РБК в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».

По данным сервиса, спрос на туры с заездами по 28 февраля 2026 года вырос почти на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — Куба занимала 10-е место среди самых популярных направлений.

При этом спрос на путешествия с бронированиями с 1 по 9 февраля 2026 года и выездом в течение года снизился на 28,7% по сравнению с бронированиями за неделю до этого (22–31 января).

Посол России заявил об энергоблокаде Кубы США под «бредовым» предлогом
Политика
Виктор Коронелли

Накануне агентство TourDom сообщило, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Гавана отправился на Кубу без пассажиров.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. В ответ Куба объявила международное чрезвычайное положение. Глава Белого дома подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

9 февраля Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топлива для самолетов хватит примерно на сутки. В тот же день в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что на острове находятся около четырех тысяч организованных туристов из России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

