Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Гавана SU 6849 / FV 6849 (выполняла авиакомпания «Россия»), минувшей ночью отправился на Кубу без пассажиров, сообщило агентство TourDom со ссылкой на турагента.

Туристов посадили в самолет, но после запуска двигателей пилоты свернули с взлетной полосы и завершили подготовку к вылету. Пассажиров высадили обратно в терминал, рассказала собеседница агентства Елена Лапина.

По данным flightradar24.com, вылет из Шереметьево состоялся с опозданием — в 05:49 мск 9 февраля вместо 23:55 мск 8 февраля.

Предположительно, рейс носил вывозной характер, добавила турагент. «Сегодня мои клиенты должны вылетать из Гаваны в Москву, надеюсь, их заберут», — отметила она.

В понедельник, 9 февраля, правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиатоплива Jet A-1, который может продлиться до 11 марта и затронет все девять международных аэропортов. Причиной кризиса стали перебои во внешних поставках и усиление давления со стороны США: в конце января президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на нефть из стран, поставляющих ее на Кубу, а также чрезвычайное положение в США, что вынудило Гавану объявить международное чрезвычайное положение.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в случае задержки рейсов туристам предоставляют гостиницу, при их отмене возможно перебронирование или альтернативное направление. Ситуацию с возвращением российских туристов РСТ оценивает как стабильную.

По данным РСТ, в 2025 году Кубу посетили около 100 тыс. россиян — на 35% меньше, чем годом ранее. Сейчас на острове находятся около 4,5 тыс. российских туристов. Некоторые туристы уже получили предупреждения о возможных изменениях рейсов, им предлагают перебронирование на другие страны.