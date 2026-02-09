На Запорожской АЭС сообщили о напряженной ситуации из-за атак ВСУ

Обстановка в районе Запорожской атомной электростанции остается напряженной из-за ударов со стороны Украины, сообщила «РИА Новости» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, атаки в районе атомной электростанции и в окрестностях города не прекращаются. «Исключение составляли периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ», — сказала она.

Утром 7 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об аварии «в системе энергоснабжения соседнего субъекта», которая частично затронула потребителей Запорожской области. В результате нее произошло временное отключение электричества. Спустя полчаса электроснабжение восстановили.

Однако вечером 7 февраля электричество отключили в Куйбышевском, Приморском, Черниговский и Бердянский муниципальных округах, а также в городе Бердянск. Специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии к концу дня.