 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Настоятель храма в Судже пострадал при атаке беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов получил ранения в результате атаки дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. По предварительным данным, Шестопалов получил осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказали первую медицинскую помощь.

Хинштейн рассказал, что Шестопалов укрывал и эвакуировал жителей Суджи, когда город был под контролем украинских военных. Кроме того, священник организовывал доставку и выдачу гумпомощи, выезжал в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями. Весной 2024 года в ходе одной из таких поездок он получил ранение.

Протоиерей храма под Суджей сообщил об эвакуации прятавшихся там людей
Политика
Свято-Троицкий храм города Суджа

В марте 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. О ее полном освобождении глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщили 26 апреля 2025 года.

Регион продолжает подвергаться украинским атакам. Так, в конце минувшего декабря в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области в результате удара беспилотника погиб 57-летний мужчина. В момент атаки он ехал на велосипеде.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Курская область Александр Хинштейн атака дронов священник
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов
Политика
В Курской области 11 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА
Политика
Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА Общество, 02:10
Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь Политика, 01:59
В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 01:53
Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле Политика, 01:41
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО и назначил заместителей главы СБУ Политика, 01:23
Настоятель храма в Судже пострадал при атаке беспилотника Политика, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу Политика, 00:49
Посольство подтвердило, что россиян среди жертв пожара в Швейцарии нет Общество, 00:39
Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов Политика, 00:16
МИД Венесуэлы заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН Политика, 00:02
Адвокат заявил, что жена Мадуро получила серьезные травмы при задержании Политика, 05 янв, 23:59
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов Политика, 05 янв, 23:31
Kan узнал о просьбе Нетаньяху к Путину передать послание Ирану Политика, 05 янв, 23:28