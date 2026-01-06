Настоятель храма в Судже пострадал при атаке беспилотника

Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов получил ранения в результате атаки дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. По предварительным данным, Шестопалов получил осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказали первую медицинскую помощь.

Хинштейн рассказал, что Шестопалов укрывал и эвакуировал жителей Суджи, когда город был под контролем украинских военных. Кроме того, священник организовывал доставку и выдачу гумпомощи, выезжал в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями. Весной 2024 года в ходе одной из таких поездок он получил ранение.

В марте 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. О ее полном освобождении глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщили 26 апреля 2025 года.

Регион продолжает подвергаться украинским атакам. Так, в конце минувшего декабря в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области в результате удара беспилотника погиб 57-летний мужчина. В момент атаки он ехал на велосипеде.