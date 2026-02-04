 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на Запорожскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили более 30 дронов ВСУ над территорией Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Где именно это произошло, глава региона не уточнил.

«Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется», — написал Балицкий в телеграм-канале.

МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область
Политика
Александр Куренков

Он также поблагодарил российских военнослужащих за «профессионализм, выучку и бдительность».

Запорожская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Несколько часов назад Балицкий сообщил, что над Мелитополем обнаружены дроны на высоте около 100 метров, в городе — угроза беспилотной атаки.

По данным Минобороны, во второй половине дня 4 февраля — с 14:00 до 20:00 мск-над Россией было уничтожено 72 украинских БПЛА, большинство — 24 — над акваторией Азовского моря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Евгений Балицкий Военная операция на Украине беспилотники Запорожская область
Материалы по теме
В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей
Политика
Минобороны сообщило, что за ночь над Россией сбито 24 беспилотника
Политика
Над районом в Ростовской области сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть Технологии и медиа, 00:03
«Еще один шаг в мир анархии». Зарубежные СМИ о завершении срока ДСНВ Политика, 00:02
Истек последний российско-американский договор о ядерных ракетах Политика, 00:01
Цены аренды жилья снизились за год почти во всех мегаполисах России Недвижимость, 00:00
Посол России назвал «мертвой» идею отправки войск НАТО на Украину Политика, 04 фев, 23:51
Оверчук заявил, что Армения должна учитывать изменения сути ЕС Политика, 04 фев, 23:48
Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на Запорожскую область Политика, 04 фев, 23:25
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Глава МИД Ирана назвал время и место переговоров с США по ядерной сделке Политика, 04 фев, 23:03
Заблудившегося в каменоломнях под Москвой мужчину нашли живым Общество, 04 фев, 22:58
Депутата АдГ задержала полиция за отправленный в Белоруссию погрузчик Общество, 04 фев, 22:49
Эксперты назвали два знака «Самолета» рынку за день — утром и вечером
РАДИО
 Бизнес, 04 фев, 22:34
Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби Политика, 04 фев, 22:32
Медведев словами «вот и всё» оценил истечение ДСНВ-3 Политика, 04 фев, 22:30
В «Северстали» назвали три условия для выплаты дивидендов за 2026 год Инвестиции, 04 фев, 22:28