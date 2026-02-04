Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на Запорожскую область

Силы ПВО сбили более 30 дронов ВСУ над территорией Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Где именно это произошло, глава региона не уточнил.

«Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Он также поблагодарил российских военнослужащих за «профессионализм, выучку и бдительность».

Запорожская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Несколько часов назад Балицкий сообщил, что над Мелитополем обнаружены дроны на высоте около 100 метров, в городе — угроза беспилотной атаки.

По данным Минобороны, во второй половине дня 4 февраля — с 14:00 до 20:00 мск-над Россией было уничтожено 72 украинских БПЛА, большинство — 24 — над акваторией Азовского моря.