Священник с женой и семья прихожан погибли при атаке дронов в ДНР

Фото: gorleparhia / VK

В ДНР в результате атаки украинских БПЛА погиб местный священник Владимир Шутов, его жена Светлана, а также семья прихожан с восьмилетним ребенком, сообщили в Горловской и Славянской епархии РПЦ.

По информации епархии, люди пытались покинуть зону боевых действий и выйти «на российскую сторону», но попали под атаку БПЛА, а затем под минометный обстрел.

Атака беспилотников продолжалась всю ночь. Всего погибли семь человек. Односельчане не смогли забрать тела из-за продолжающихся атак дронов.

«Во всех приходах Горловской епархии в субботу и воскресенье имена невинноубиенных <...> помянут на заупокойной ектении за Божественной литургией и совершат по ним панихиду», — говорится в сообщении.

Шутов был настоятелем храма Царственных мучеников села Александро-Калиново под Константиновкой.