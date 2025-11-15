Священник с женой и семья прихожан погибли при атаке дронов в ДНР
В ДНР в результате атаки украинских БПЛА погиб местный священник Владимир Шутов, его жена Светлана, а также семья прихожан с восьмилетним ребенком, сообщили в Горловской и Славянской епархии РПЦ.
По информации епархии, люди пытались покинуть зону боевых действий и выйти «на российскую сторону», но попали под атаку БПЛА, а затем под минометный обстрел.
Атака беспилотников продолжалась всю ночь. Всего погибли семь человек. Односельчане не смогли забрать тела из-за продолжающихся атак дронов.
«Во всех приходах Горловской епархии в субботу и воскресенье имена невинноубиенных <...> помянут на заупокойной ектении за Божественной литургией и совершат по ним панихиду», — говорится в сообщении.
Шутов был настоятелем храма Царственных мучеников села Александро-Калиново под Константиновкой.
