Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела
Одна из двух линий электропередач, питавших Запорожскую АЭС, — линия 330 кВ «Ферросплавная-1» — прекратила работу вследствие удара ВСУ, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Электропитание станции теперь осуществляется через оставшуюся линию «Днепровская» с напряжением 750 кВ. По данным представителя ЗАЭС, информация о пострадавших не поступала, к восстановительным работам приступят после того, как позволит оперативная обстановка.
«Помимо этого, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена», — говорится в сообщении.
Состояние Запорожской АЭС контролируется специалистами, радиационная обстановка остается стабильной и соответствует общепринятым стандартам безопасности, утверждают сотрудники станции.
ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара, сейчас полностью остановлена и не вырабатывает электричество. Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по территории ЗАЭС, Киев эти обвинения отвергает.
