Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела

Линия электропередачи Запорожской АЭС отключена после удара ВСУ
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Одна из двух линий электропередач, питавших Запорожскую АЭС, — линия 330 кВ «Ферросплавная-1» — прекратила работу вследствие удара ВСУ, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Электропитание станции теперь осуществляется через оставшуюся линию «Днепровская» с напряжением 750 кВ. По данным представителя ЗАЭС, информация о пострадавших не поступала, к восстановительным работам приступят после того, как позволит оперативная обстановка.

«Помимо этого, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена», — говорится в сообщении.

В Кремле ответили на готовность Зеленского к «бою» за ЗАЭС и Донбасс
Политика
Запорожская АЭС

Состояние Запорожской АЭС контролируется специалистами, радиационная обстановка остается стабильной и соответствует общепринятым стандартам безопасности, утверждают сотрудники станции.

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара, сейчас полностью остановлена и не вырабатывает электричество. Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по территории ЗАЭС, Киев эти обвинения отвергает.

