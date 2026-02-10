Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела

Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Одна из двух линий электропередач, питавших Запорожскую АЭС, — линия 330 кВ «Ферросплавная-1» — прекратила работу вследствие удара ВСУ, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Электропитание станции теперь осуществляется через оставшуюся линию «Днепровская» с напряжением 750 кВ. По данным представителя ЗАЭС, информация о пострадавших не поступала, к восстановительным работам приступят после того, как позволит оперативная обстановка.

«Помимо этого, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Состояние Запорожской АЭС контролируется специалистами, радиационная обстановка остается стабильной и соответствует общепринятым стандартам безопасности, утверждают сотрудники станции.

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара, сейчас полностью остановлена и не вырабатывает электричество. Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по территории ЗАЭС, Киев эти обвинения отвергает.