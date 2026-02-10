В Госдуме предложили анализировать отток российских студентов за рубеж

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Отток российских студентов и выпускников за рубеж нужно учитывать при определении контрольных цифр приема в вузы и выдаче разрешений на платный набор. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, сообщает ТАСС.

Смолин сослался на исследование, опубликованное в 2021 году научным руководителем Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. По данным этой работы, еще на стадии бакалавриата за рубеж уезжала примерно половина наиболее успешных студентов ведущих вузов.

Депутат считает, что при распределении мест можно учитывать, сколько студентов уезжают во время учебы, а также сколько выпускников переезжают за рубеж на постоянное место жительства в первые два года после окончания вуза.

«Мне представляется, что мы должны отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны», — добавил он.

По словам Смолина, при выделении контрольных цифр приема и разрешений на платное обучение также следует учитывать, где выпускники работают после окончания вуза — в России или за рубежом.

«Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остается в своей стране, принесет ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах», — отметил депутат.

22 декабря 2025 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Минобрнауки планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах. По его словам, сокращение коснется 40 направлений, в том числе гуманитарных и экономических. Основная цель регулирования платного приема — повышение качества высшего образования и его сближение с потребностями рынка труда, отметил министр.