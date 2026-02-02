Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам

Предостережения касаются недопустимости нарушения обязательных требований. В основном их получили частные и негосударственные образовательные учреждения

Фото: Московский международный университет

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения 11 вузам. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в публикации.

Предостережения получили:

Московский международный университет;

Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина;

Институт международных связей;

Столичная финансово-гуманитарная академия;

Московская академия предпринимательства;

Институт театрального искусства им. П. М. Ершова;

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;

Уральский институт коммерции и права;

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина;

Московский университет имени С. Ю. Витте.

Информацию об объявленных предостережениях занесли в Единый реестр контрольных мероприятий.

В частности, из реестра следует, что на сайте Столичной финансово-гуманитарной академии не была опубликована обязательная информация, в том числе о лицензии на осуществление образовательной деятельности. Схожие нарушения нашли у Московской академии предпринимательства, Института театрального искусства им. П. М. Ершова, а также Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и других вузов.

Предостережение в адрес Ивановского государственного энергетического университета связано с тем, что один из учащихся получил отзыв на ВКР позднее чем за пять дней до защиты выпускной работы.

В конце декабря 2025 года стало известно, что Рособрнадзор объявил предостережения трем российским исламским вузам. Речь о Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы, а также Исламском университете имени Сайфуллы-Кади.