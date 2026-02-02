Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам

 Перейти к основному контенту
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения 11 вузам. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в публикации.

Предостережения получили:

  • Московский международный университет;
  • Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина;
  • Институт международных связей;
  • Столичная финансово-гуманитарная академия;
  • Московская академия предпринимательства;
  • Институт театрального искусства им. П. М. Ершова;
  • Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;
  • Уральский институт коммерции и права;
  • Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;
  • Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина;
  • Московский университет имени С. Ю. Витте.

Информацию об объявленных предостережениях занесли в Единый реестр контрольных мероприятий.

В частности, из реестра следует, что на сайте Столичной финансово-гуманитарной академии не была опубликована обязательная информация, в том числе о лицензии на осуществление образовательной деятельности. Схожие нарушения нашли у Московской академии предпринимательства, Института театрального искусства им. П. М. Ершова, а также Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и других вузов.

Предостережение в адрес Ивановского государственного энергетического университета связано с тем, что один из учащихся получил отзыв на ВКР позднее чем за пять дней до защиты выпускной работы.

В конце декабря 2025 года стало известно, что Рособрнадзор объявил предостережения трем российским исламским вузам. Речь о Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы, а также Исламском университете имени Сайфуллы-Кади.

