Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения 11 вузам. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в публикации.
Предостережения получили:
- Московский международный университет;
- Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина;
- Институт международных связей;
- Столичная финансово-гуманитарная академия;
- Московская академия предпринимательства;
- Институт театрального искусства им. П. М. Ершова;
- Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;
- Уральский институт коммерции и права;
- Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;
- Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина;
- Московский университет имени С. Ю. Витте.
Информацию об объявленных предостережениях занесли в Единый реестр контрольных мероприятий.
В частности, из реестра следует, что на сайте Столичной финансово-гуманитарной академии не была опубликована обязательная информация, в том числе о лицензии на осуществление образовательной деятельности. Схожие нарушения нашли у Московской академии предпринимательства, Института театрального искусства им. П. М. Ершова, а также Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и других вузов.
Предостережение в адрес Ивановского государственного энергетического университета связано с тем, что один из учащихся получил отзыв на ВКР позднее чем за пять дней до защиты выпускной работы.
В конце декабря 2025 года стало известно, что Рособрнадзор объявил предостережения трем российским исламским вузам. Речь о Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы, а также Исламском университете имени Сайфуллы-Кади.
