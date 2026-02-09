 Перейти к основному контенту
branding image
Общество⁠,
0

Петербуржцев предупредили о возможных перебоях в работе информсистем

В Петербурге пообещали перебои в работе городских информационных систем
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В Санкт-Петербурге вечером 9 февраля возможны перебои в работе городских информационных систем, сообщили РБК в комитете по информатизации и связи города.

«После 21:30 будут проводиться работы по повышению энергонезависимости Распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД) Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Петербуржцам, запланировавшим в понедельник, 9 февраля, посетить городские ресурсы после 21:30, ведомство рекомендовало перенести это на следующий день.

РРЦОД — инфраструктурная площадка, на мощностях которой размещены десятки государственных информационных систем (ГИС), порталов, сайтов, а также архив системы видеонаблюдения Санкт-Петербурга. Она обеспечивает работу критически важных сервисов для органов исполнительной власти и граждан.

Как сообщила «Фонтанка», сайты администрации Петербурга и электронного дневника перестали работать как минимум с 20:00 — они не открывались в любых браузерах. При этом сайты комитетов и парковок функционировали в штатном режиме.

В Петербурге создадут единую базу захоронений времен блокады Ленинграда
Общество
Александр Беглов

Ранее в этот день часть жителей Гатчины и Петергофа остались без электричества из-за аварии на электросетях.

По данным компании «Россети Ленэнерго», авария произошла в Гатчинском районе после технологического нарушения на оборудовании. По информации 78.ru, электроснабжение восстановили, с 14:24 пользователи получают электроэнергию в полном объеме.

