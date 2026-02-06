В Петербурге создадут единую базу захоронений времен блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге создадут единую базу данных о захоронениях периода блокады Ленинграда, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

По его словам, на государственный учет принимаются документы о погибших — как военнослужащих Красной армии, так и мирных жителях. В них указаны имена, даты смерти, сведения о госпиталях и местах захоронений. Документы будут переданы на ответственное хранение, при необходимости отреставрированы и оцифрованы. Итогом этой работы станет единая база данных. «Прояснятся многие судьбы», — сказал Беглов.

Беглов отметил, что сведения о захоронениях на Пискаревском мемориальном кладбище уже размещены на сайте Президентской библиотеки, а сейчас город обобщает информацию по блокадным могилам на других кладбищах.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, объявляющий 9 августа — день окончания Ленинградской битвы — Днем воинской славы России. Президент назвал снятие блокады важнейшим рубежом борьбы с нацизмом