Общество⁠,
0

Около 40 человек подхватили норовирус в школе в Петербурге

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В школе в Санкт-Петербурге зафиксировано 37 случаев заболевания острой кишечной палочкой, возбудитель — норовирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в телеграм-канале.

«По состоянию на 06.02.2026 зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО «КСП «Волна», — говорится в сообщении.

В стационаре остаются шесть человек.

4 февраля ведомство сообщило о регистрации семи случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы. Тогда были госпитализированы в инфекционные стационары семь человек.

В школе Тюменской области дети заразились кишечной инфекцией
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Исследования выявили у заболевших и контактных лиц норовирусную инфекцию. С 4 февраля учебный процесс в школе приостановлен. 

Организатором питания в школе выступает АО «КСП «Волна».

Норовирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека. Оно характеризуется рвотой, диареей и признаками интоксикации. Возбудитель — норовирус (Norovirus) из семейства Caliciviridae.

РБК направил запрос в ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
При участии
Маргарита Ларичева
Санкт-Петербург кишечная палочка вирус
