Гатчина и Петергоф остались без электричества из-за аварии на электросетях

Часть Петергофа и Гатчины остались без света из-за аварии в Ленобласти

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

Часть жителей Гатчины и Петергофа остались без электричества из-за аварии на электросетях. Об этом пишет издание «Фонтанка».

Как сообщили изданию в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, электроснабжение отключили в многоквартирных и частных домах в Старом Петергофе, их точное число неизвестно.

Издание 47news со ссылкой на источники в правительстве Ленобласти пишет, что свет пропал также в Гатчинском муниципальном округе области.

Как уточнила компания «Россети Ленэнерго», авария на электросетях произошла в Гатчинском районе после технологического нарушения на оборудовании. По данным телеканала 78.ru, специалистам удалось восстановить электроснабжение, с 14:24 мск потребители получают электроэнергию в полном объеме.