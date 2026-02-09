 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Часть Петергофа и Гатчины остались без света из-за аварии в Ленобласти

Гатчина и Петергоф остались без электричества из-за аварии на электросетях
Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

Часть жителей Гатчины и Петергофа остались без электричества из-за аварии на электросетях. Об этом пишет издание «Фонтанка».

Как сообщили изданию в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, электроснабжение отключили в многоквартирных и частных домах в Старом Петергофе, их точное число неизвестно.

Издание 47news со ссылкой на источники в правительстве Ленобласти пишет, что свет пропал также в Гатчинском муниципальном округе области.

В Белгороде остались без электричества два городских водозабора
Политика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Как уточнила компания «Россети Ленэнерго», авария на электросетях произошла в Гатчинском районе после технологического нарушения на оборудовании. По данным телеканала 78.ru, специалистам удалось восстановить электроснабжение, с 14:24 мск потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Теги
Анастасия Луценко
Ленинградская область Санкт-Петербург Петергоф электричество
