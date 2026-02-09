Часть Петергофа и Гатчины остались без света из-за аварии в Ленобласти
Часть жителей Гатчины и Петергофа остались без электричества из-за аварии на электросетях. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Как сообщили изданию в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, электроснабжение отключили в многоквартирных и частных домах в Старом Петергофе, их точное число неизвестно.
Издание 47news со ссылкой на источники в правительстве Ленобласти пишет, что свет пропал также в Гатчинском муниципальном округе области.
Как уточнила компания «Россети Ленэнерго», авария на электросетях произошла в Гатчинском районе после технологического нарушения на оборудовании. По данным телеканала 78.ru, специалистам удалось восстановить электроснабжение, с 14:24 мск потребители получают электроэнергию в полном объеме.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели