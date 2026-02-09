В Санкт-Петербурге мужчина добился признания себя живым
В Санкт-Петербурге прокуратура добилась, чтобы суд признал живым участника военной операции на Украине Игоря Байкова, сообщило региональное ведомство. В прошлом году его ошибочно признали мертвым.
По словам Байкова, в 2021 году у него украли паспорт. Он подал заявление на новый, но старый документ не аннулировали, и несколько лет под ним жил другой человек. Когда его «двойник» скончался в 2025 году, самого Байкова также признали мертвым.
Из-за ошибки мужчина лишился выплат, возможности воспользоваться медицинскими услугами, банковскими картами и был уволен с работы.
«Меня уволили с работы сразу, потому что меня ДПС тормозит, права пробивает, машина в штрафстоянку едет», — рассказал он.
Прокуратура установила личность мужчины и добилась признания актовой записи о смерти недействительной.
Ранее похожая ситуация произошла с жителем Тульской области — его признали мертвым из-за ошибки местного отдела ЗАГС и показаний родных, которые ошиблись при опознании трупа. Все это время «покойник» был жив и находился на лечении.
В 2025 году прокуратура добилась, чтобы его признали живым.
