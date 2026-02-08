 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пожар произошел в историческом здании в центре Петербурга

При пожаре в историческом здании в Петербурге эвакуировали 26 человек

При пожаре в историческом здании в центре Санкт-Петербурга эвакуировали 26 человек, сообщила в телеграм-канала пресс-служба регионального МЧС.

Информация о пожаре по адресу ул. Моховая, дом 28 поступила в ведомство в 00:28 мск. Горело чердачное помещение жилого дома, площадь горения составляла 60 кв.м, пожар локализовали в 1:54 мск.

Более чем на час пожару присваивали дополнительный номер 1БИС (повышенный уровень сложности, его объявляют при быстром распространении огня, угрозе людям или зданиям или необходимости привлечения дополнительной техники и личного состава).

«Из опасной зоны эвакуированы 26 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

По данным портала Citywalls, дом № 28 на улице Моховой строился в 1878 и в 1913–1914 гг. В здании размещались доходный дом А. И. Резанова и доходный дом страхового общества «Россия».

В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице
Общество

В середине января на Татарской улице в центре Москвы произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, построенном в 1926 году. Загорелись перекрытия и перегородки на пятом этаже здания. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались два человека.

Из-за пожара перекрывали движение на Татарской улице от дома 3/1 до дома 7/1.

Плугина Ирина
Санкт-Петербург пожар МЧС эвакуация
