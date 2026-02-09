 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Беременную Лерчек увезли на скорой в больницу после жалоб на ногу

Валерия&nbsp;Чекалина (Лерчек)
Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, увезла скорая из-за того, что у нее «отнимается нога». Женщину отправили на обследование. Об этом РБК рассказал адвокат ее бывшего мужа Сергей Гуров.

По его словам, утром Чекалиной вызывали скорую помощь, у нее болел сустав. От госпитализации блогер тогда отказалась. Гуров добавил, что заседание по уголовному делу о выводе средств в ОАЭ перенесли на 16 марта.

У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб.
Общество
Валерия Чекалина

В марте Чекалина должна родить. Она ждет ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. В декабре 2025 года Лерчек уже госпитализировали, тогда у нее была угроза выкидыша. Женщину доставили в госпиталь «Лапино». Угроза прерывания беременности миновала. 29 декабря ей провели экстренную операцию, которая не связана с гинекологией.

Чекалина и ее бывший муж Артем находятся под домашним арестом по уголовному делу о выводе 251,5 млн руб. на счета иностранной компании в ОАЭ. По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года семейная пара вывела средства вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком.

Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Ее бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.

Вишняк признал вину и сотрудничал со следствием. Он заключил досудебное соглашение. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Лерчек блогеры беременность домашний арест
Материалы по теме
Давшего показания против Лерчек осудили на два с половиной года колонии
Общество
Бывший муж Лерчек признал вину по делу о выводе за границу более ₽250 млн
Общество
Суд продлил домашний арест Лерчек и ее мужу на полгода
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит» Спорт, 14:57
Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями Спорт, 14:53
Черный смех и игра в имитацию. Как ведут трудные международные переговоры Образование, 14:50
Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников Политика, 14:48
Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити» Общество, 14:46
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57% годовых Инвестиции, 14:45
Алиханов рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Су-57Э Политика, 14:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину Общество, 14:37
В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства Общество, 14:30
В Германии обвинили третьего украинца по делу о посылках с бомбами Политика, 14:29
Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров Политика, 14:26
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде Спорт, 14:26
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса Политика, 14:23