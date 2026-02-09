Беременную Лерчек увезли на скорой в больницу после жалоб на ногу

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, увезла скорая из-за того, что у нее «отнимается нога». Женщину отправили на обследование. Об этом РБК рассказал адвокат ее бывшего мужа Сергей Гуров.

По его словам, утром Чекалиной вызывали скорую помощь, у нее болел сустав. От госпитализации блогер тогда отказалась. Гуров добавил, что заседание по уголовному делу о выводе средств в ОАЭ перенесли на 16 марта.

В марте Чекалина должна родить. Она ждет ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. В декабре 2025 года Лерчек уже госпитализировали, тогда у нее была угроза выкидыша. Женщину доставили в госпиталь «Лапино». Угроза прерывания беременности миновала. 29 декабря ей провели экстренную операцию, которая не связана с гинекологией.

Чекалина и ее бывший муж Артем находятся под домашним арестом по уголовному делу о выводе 251,5 млн руб. на счета иностранной компании в ОАЭ. По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года семейная пара вывела средства вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком.

Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Ее бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.

Вишняк признал вину и сотрудничал со следствием. Он заключил досудебное соглашение. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб.