Бывший муж Лерчек признал вину по делу о выводе за границу более ₽250 млн

При этом Чекалин считает, что квалификация дела должна была быть уклонение от уплаты налогов, а не нарушение валютного законодательства. Он также не согласен с квалифицирующим признаком

Артем Чекалин (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

На заседании Гагаринского районного суда Москвы Артем Чекалин, бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

При этом Чекалин подчеркнул, что не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. По его мнению, действия следовало бы рассматривать как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК), а не как нарушение валютного законодательства с квалифицирующим признаком совершения преступления организованной группой.

Согласно оглашенному прокурором Кузьминой обвинительному заключению в отношении бывших супругов, с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года на счета иностранной компании в Абу-Даби было перечислено 251 млн 618 тыс. 673 руб. 74 коп. Эти средства поступали от покупателей онлайн-продуктов, созданных супругами Чекалиными в рамках их фитнес-проекта «Идеальное тело».

«Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, но не согласен с квалификацией, должна быть 198 статья УК (уклонение физлица от уплаты налогов. — РБК). И не согласен с квалифицирующим признаком — преступление совершено организованной группой. Вместе с тем, я делаю все, чтоб погасить ущерб», — сказал Чекалин.

В то же время блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не признала вину в выводе в Арабские Эмираты более ₽250 млн, передает корреспондент РБК. По ее мнению, в деле «отсутствует само понятие события преступления». Она утверждает, что все операции проводились в рамках законной предпринимательской деятельности, находились под контролем ФНС, а с законного дохода налог был доначислен.

По версии обвинения, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с Романом Вишняком, продавая через интернет курсы фитнес-марафонов, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента.

Вишняк является соучредителем компании по торговле косметикой Чекалина ООО «Лейтик мейкап». Компания была создана 4 августа 2020 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, соучредителями являются Чекалин (70%) и Вишняк (30%).

В октябре 2024 года суд поместил Чекалиных под домашний арест. Валерия Чекалина тогда не признала вину, ей грозит от пяти до десяти лет колонии.

Обвинение обоим Чекалиным предъявили в начале сентября 2025 года, Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

В 20-х числах ноября блогерам продлили арест на полгода. Чекалины обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса — в проведении валютных операций с использованием подложных документов для перевода рублей на счета нерезидентов.

Материал дополняется