Блогеру Лерчек проведут экстренную операцию в госпитале «Лапино»

Валерия Чекалина (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом, проведут экстренную операцию. Как сообщил «РИА Новости» адвокат Виктор Дугин, ее доставили в госпиталь «Лапино». Операция запланирована на ближайшие сутки и не связана с гинекологией, с будущим ребенком все в порядке.

Точную причину, по которой требуется оперативное вмешательство, адвокат раскрывать отказался. Ранее, в конце декабря, Чекалину уже госпитализировали с угрозой выкидыша из-за сильной боли в пояснице. Сама Чекалина сообщала, что роды у нее намечены на март.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ при продаже фитнес-марафона. По версии следствия, они перевели деньги на счет иностранной компании, предоставив банку ложные документы о цели перевода. Их партнер по делу, Роман Вишняк, признал вину, и его дело будет рассмотрено отдельно 19 января.