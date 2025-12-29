Блогеру Лерчек проведут экстренную операцию в госпитале «Лапино»
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом, проведут экстренную операцию. Как сообщил «РИА Новости» адвокат Виктор Дугин, ее доставили в госпиталь «Лапино». Операция запланирована на ближайшие сутки и не связана с гинекологией, с будущим ребенком все в порядке.
Точную причину, по которой требуется оперативное вмешательство, адвокат раскрывать отказался. Ранее, в конце декабря, Чекалину уже госпитализировали с угрозой выкидыша из-за сильной боли в пояснице. Сама Чекалина сообщала, что роды у нее намечены на март.
Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ при продаже фитнес-марафона. По версии следствия, они перевели деньги на счет иностранной компании, предоставив банку ложные документы о цели перевода. Их партнер по делу, Роман Вишняк, признал вину, и его дело будет рассмотрено отдельно 19 января.
