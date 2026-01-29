Давшего показания против Лерчек осудили на два с половиной года колонии

Роман Вишняк (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы приговорил фигуранта дела против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Романа Вишняка к двум с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Вишняка признали виновным по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов — ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса. Ему также назначили штраф 500 тыс. руб.

ООО «Лейтик мейкап» создано 4 августа 2020 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, соучредителями являются Чекалин (70%) и Вишняк (30%).

Роман Вишняк — бизнес-партнер Чекалиных, который стал третьим фигурантом дела о выводе за границу крупных сумм денег. Он является соучредителем компании по торговле косметикой Чекалина ООО «Лейтик мейкап».

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, а также их знакомого Вишняка обвиняют в незаконном переводе более 251 млн руб. за границу. По данным следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года они перечисляли деньги, полученные от продажи фитнес‑марафонов, на счета иностранной компании.

Следователи считают, что при оформлении переводов подсудимые представили документы с недостоверными данными о целях и назначении платежей. В июне 2025 года Вишняк признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.