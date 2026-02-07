У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб.

Валерия Чекалина (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Следствие изъяло у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, 22 комплекта украшений и 46 млн руб. наличными. Об этом сообщается в документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Во время обыска у Лерчек изъяли украшения таких брендов, как Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Среди имущества оказались восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое часов: Chopard, Rolex и Cartier. Следователи упаковали имущество в картонную коробку и отправили в камеру хранения. Также во время обыска у Чекалиной обнаружили 46 млн руб. наличными. Эти средства арестовали.

Защита Лерчек утверждала, что драгоценности не посчитали вещественными доказательствами, а потому оснований для их изъятия не было. Адвокаты также просили вернуть Чекалиной украшения и часы, потому что у нее сейчас нет возможности зарабатывать. Суд же указал, что решит судьбу украшений после вынесения итогового решения по делу.

Судебные тяжбы начались после того, как Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина заподозрили в переводе денег на счета нерезидентов при использовании подложных документов в особо крупном размере в составе группы лиц (п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК). По версии следствия, семейная пара с сентября 2021 года по февраль 2022 незаконно вывела более 250 млн руб. в ОАЭ вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком.

Лерчек вину не признает. Она утверждает, что занималась созданием фото- и видеоматериалов для наполнения фитнес-марафона. Ее бывший супруг частично признал вину, однако его защита настаивает на том, что в его действиях отсутствует состав преступления по вменяемой статье. Они утверждают, что дело должно быть переквалифицировано на уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере, срок давности по которому уже истек.

Партнер Чекалиных Вишняк признал вину и сотрудничает со следствием. Он заключил досудебное соглашение. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и назначили штраф 500 тыс. руб.