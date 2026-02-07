 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб.

Валерия Чекалина
Валерия Чекалина (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Следствие изъяло у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, 22 комплекта украшений и 46 млн руб. наличными. Об этом сообщается в документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Во время обыска у Лерчек изъяли украшения таких брендов, как Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Среди имущества оказались восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое часов: Chopard, Rolex и Cartier. Следователи упаковали имущество в картонную коробку и отправили в камеру хранения. Также во время обыска у Чекалиной обнаружили 46 млн руб. наличными. Эти средства арестовали.

Защита Лерчек утверждала, что драгоценности не посчитали вещественными доказательствами, а потому оснований для их изъятия не было. Адвокаты также просили вернуть Чекалиной украшения и часы, потому что у нее сейчас нет возможности зарабатывать. Суд же указал, что решит судьбу украшений после вынесения итогового решения по делу.

Бывший муж Лерчек признал вину по делу о выводе за границу более ₽250 млн
Общество
Артем Чекалин

Судебные тяжбы начались после того, как Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина заподозрили в переводе денег на счета нерезидентов при использовании подложных документов в особо крупном размере в составе группы лиц (п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК). По версии следствия, семейная пара с сентября 2021 года по февраль 2022 незаконно вывела более 250 млн руб. в ОАЭ вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком.

Лерчек вину не признает. Она утверждает, что занималась созданием фото- и видеоматериалов для наполнения фитнес-марафона. Ее бывший супруг частично признал вину, однако его защита настаивает на том, что в его действиях отсутствует состав преступления по вменяемой статье. Они утверждают, что дело должно быть переквалифицировано на уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере, срок давности по которому уже истек.

Партнер Чекалиных Вишняк признал вину и сотрудничает со следствием. Он заключил досудебное соглашение. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и назначили штраф 500 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Лерчек изъятие драгоценности
Материалы по теме
Суд продлил домашний арест Лерчек и ее мужу на полгода
Общество
Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн
Общество
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Троих полицейских арестовали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 13:50
Le Parisien назвала зарплату Сафонова в ПСЖ Спорт, 13:49
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса Спорт, 13:34
Американскому актеру Басфилду предъявили обвинения по делу о педофилии Общество, 13:34
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:27
У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб. Общество, 13:27
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода Политика, 13:23
Зеленский назвал главный для Киева принцип при прекращении огня Политика, 13:11
Американский фигурист Малинин назвал честью получение подарка от Овечкина Спорт, 13:10
Игра в кальмара по-русски. Зачем компании увольняют опытных сотрудников Образование, 13:01
Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду Спорт, 12:51
Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40