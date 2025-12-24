Блогера Лерчек госпитализировали в больницу с угрозой выкидыша

Video

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом, была госпитализирована с угрозой выкидыша. Как сообщил «РИА Новости» ее адвокат Виктор Дугин, вечером 23 декабря девушке вызвали скорую помощь и доставили в госпиталь «Лапино».

По словам защитника, угроза прерывания беременности уже миновала, состояние Чекалиной нормализовалось, и ее должны отпустить из медучреждения вечером. 22 декабря после заседания в Гагаринском суде Москвы Чекалина сообщила «РИА Новости», что роды у нее намечены на март.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем находятся под домашним арестом по уголовному делу о выводе 251,5 млн руб. в ОАЭ. По версии следствия, они вместе с партнером Романом Вишняком и другими соучастниками в ходе продажи фитнес-марафона перевели эти средства на счет компании-нерезидента в Объединенных Арабских Эмиратах, предоставив банку ложные документы о цели перевода. Дело Вишняка, который признал вину и сотрудничает со следствием, будет рассмотрено отдельно 19 января.