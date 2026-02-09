 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде без воды остались 100 тыс. жителей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Из-за аварийного отключения электричества в Белгороде 100 тыс. человек остались без воды. Об этом в ходе заседания правительства региона рассказал глава областного центра Валентин Демидов.

По его словам, 15 тыс. человек уже получили воду. В течение следующего часа ее подадут еще 55 тыс. человек. Оставшимся вернут водоснабжение в течение трех часов.

В Белгороде полностью восстановили газоснабжение
Политика
Фото:Reuters

Аварийное отключение электричества на двух водозаборах в Белгороде произошло утром 9 февраля. Перебои с водой ощутили на себе жители центральной и северной части города. Демидов сообщал, что специалисты начали переключать электроснабжение водозаборов на резервные схемы.

Утром 9 февраля в Белгороде восстановили теплоснабжение. Оно пропало после атаки на объекты энергетики со стороны Украины. Восстановительные работы длились несколько дней.

Первые повреждения энергообъекта были зафиксированы еще 3 февраля. Тогда мэр города предупредил о сбоях в подаче электричества, воды и тепла. 6 и 7 февраля Белгород вновь оказался под ударами. Вечером 7 февраля Демидов рассказал, что в областном центре запустили резервные источники электроснабжения и открыли пункты обогрева. Там жители могут согреться, зарядить телефон, выпить чай и получить консультации.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Белгород электричество водоснабжение
