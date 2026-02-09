Гладков сообщил о восстановлении подачи тепла в Белгороде после обстрелов

В Белгороде восстановили теплоснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

«Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена», — сказал глава Белгородской области.

Гладков отметил, что 61 жилой дом остается без теплоснабжения. По его словам, специалисты продолжают восстановительные работы.

Также глава региона сообщил, что три детских садка, две школы и гимназия 9 февраля работать не будут. Он призвал родителей связаться с классными руководителями и воспитателями. «Если нет возможности оставить детей дома, мы будем ждать в наших дошкольных и школьных учебных учреждениях», — отметил губернатор, подчеркнув, что в школах температура комфортнее, чем в некоторых квартирах и домах.

3 февраля Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода и Белгородской области, в результате которого серьезные повреждения получил энергообъект. Тогда мэр Белгорода Валентин Демидов предупредил о перебоях с электричеством, а также о сбоях водоснабжения, теплоснабжения.

6 и 7 февраля областная столица вновь оказалось под ударами. Вечером 7 февраля Демидов рассказал, что в Белгороде после обстрела запустили резервные источники электроснабжения. Также в Белгороде открыли пункты обогрева. Там жители могут погреться, зарядить телефон, выпить горячий чай и получить консультацию.