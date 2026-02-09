В Белгороде остались без электричества два городских водозабора
В связи с аварийным отключением электроэнергии несколько районов Белгорода остались без водоснабжения или испытывают перебои с водой, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
«В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии на двух водозаборах. В связи с этим есть перебои в подаче воды в центральной и северной частях Белгорода, а также мкр. Северный-20, 20А, 35», — написал градоначальник.
Он утончил, что сейчас специалисты переключают электроснабжение водозаборов на резервные схемы. На это уйдет, по словам Демидова, до четырех-пяти часов.
Белгород подвергся ракетным атакам 3, 6, 7 февраля. Вечером 3 февраля на всех водозаборах Белгорода нарушилось энергоснабжение, были запущены резервные источники питания.
После ударов 7 февраля в городе без тепла остались около 80 тыс. человек, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Также власти развернули пункты обогрева, постепенно они перешли на круглосуточный режим работы.
Утром 9 февраля глава региона сообщил о восстановлении подачи тепла в городе.
