0

В Белгороде остались без электричества два городских водозабора

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В связи с аварийным отключением электроэнергии несколько районов Белгорода остались без водоснабжения или испытывают перебои с водой, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии на двух водозаборах. В связи с этим есть перебои в подаче воды в центральной и северной частях Белгорода, а также мкр. Северный-20, 20А, 35», — написал градоначальник.

Гладков сообщил о восстановлении подачи тепла в Белгороде после обстрелов
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press


Он утончил, что сейчас специалисты переключают электроснабжение водозаборов на резервные схемы. На это уйдет, по словам Демидова, до четырех-пяти часов.

Белгород подвергся ракетным атакам 3, 6, 7 февраля. Вечером 3 февраля на всех водозаборах Белгорода нарушилось энергоснабжение, были запущены резервные источники питания.

После ударов 7 февраля в городе без тепла остались около 80 тыс. человек, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Также власти развернули пункты обогрева, постепенно они перешли на круглосуточный режим работы.

Утром 9 февраля глава региона сообщил о восстановлении подачи тепла в городе.

Анастасия Лежепекова
Белгород Вячеслав Гладков отключение электричества водоснабжение Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
