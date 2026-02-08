 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Белгороде полностью восстановили газоснабжение

Военная операция на Украине
Газоснабжение в многоквартирных домах Белгорода, нарушенное из-за атак ВСУ, полностью восстановлено, сообщили в региональном оперштабе по итогам обращения губернатора Вячеслава Гладкова.

Глава региона рассказал, что в городе продолжается восстановление ресурсоснабжения после ракетных обстрелов.

«Остается подключить 500 потребителей по электроснабжению в домах, мы решили проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но у нас есть проблема по отоплению», — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, власти не успеют отремонтировать поврежденную ТЭЦ до резкого похолодания — в рамках подготовки к восстановлению сливается из отопительных систем 455 жилых зданий, а также ряда образовательных учреждений (детские сады, школы) и медицинских организаций. Когда восстановление завершится, системы снова наполнят горячей водой.

Политика
Пункт&nbsp;обогрева в Белгороде

Пункты обогрева в Белгороде и детские сады, в которых есть отопление, переходят на круглосуточный режим работы. Детей школьного возраста, многодетные семьи, пожилых и инвалидов Гладков предложил отправить в другие регионы.

