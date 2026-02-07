В Бердянске пропало электричество
В четырех округах Запорожской области, а также в Бердянске пропало электричество, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Сначала губернатор сообщил об отключениях в Куйбышевском и Приморском муниципальных округах, позже добавив, что они затронули также Черниговский и Бердянский округа, а также сам Бердянск.
«Восстановительные работы продолжаются», — заверил Балицкий.
Утром 7 февраля глава региона сообщил об аварии «в системе энергоснабжения соседнего субъекта», которая частично затронула потребителей Запорожской области.
В результате были введены временные отключения, однако вскоре Балицкий заявил о полном восстановлении электроснабжения и штатной работе систем.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах