Общество⁠,
0

В Бердянске пропало электричество

Глава Запорожской области Балицкий: в четырех округах и Бердянске пропал свет

В четырех округах Запорожской области, а также в Бердянске пропало электричество, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Сначала губернатор сообщил об отключениях в Куйбышевском и Приморском муниципальных округах, позже добавив, что они затронули также Черниговский и Бердянский округа, а также сам Бердянск.

«Восстановительные работы продолжаются», — заверил Балицкий.

В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света
Политика

Утром 7 февраля глава региона сообщил об аварии «в системе энергоснабжения соседнего субъекта», которая частично затронула потребителей Запорожской области.

В результате были введены временные отключения, однако вскоре Балицкий заявил о полном восстановлении электроснабжения и штатной работе систем.

Полина Дуганова
Запорожская область электроснабжение Евгений Балицкий Бердянск
