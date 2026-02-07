В четырех округах Запорожской области, а также в Бердянске пропало электричество, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Сначала губернатор сообщил об отключениях в Куйбышевском и Приморском муниципальных округах, позже добавив, что они затронули также Черниговский и Бердянский округа, а также сам Бердянск.

«Восстановительные работы продолжаются», — заверил Балицкий.

Утром 7 февраля глава региона сообщил об аварии «в системе энергоснабжения соседнего субъекта», которая частично затронула потребителей Запорожской области.

В результате были введены временные отключения, однако вскоре Балицкий заявил о полном восстановлении электроснабжения и штатной работе систем.