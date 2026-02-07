Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности АЭС после ударов

Минэнерго Украины сообщило, что блоки АЭС были разгружены после ударах по ТЭС

Из-за перебоев в генерации электроэнергии после ударов, Минэнерго Украины сообщило о разгрузке блоков украинских АЭС, а также о запросе экстренной помощи у Польши

Фото: Виктор Корниенко / Wikipedia

Блоки украинских АЭС были разгружены после массированных ударов России по энергетическим объектам. Об этом сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Враг также нанес удар по генерации: Бурштинской ТЭС и Добротворской ТЭС. Блоки АЭС были разгружены персоналом», — написал Шмыгаль.

Пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК сообщила, что в результате атаки серьезно пострадало оборудование тепловых электростанций.

В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Опубликованные ранее графики почасовых отключений не действуют. «Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — следует из сообщения.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» запросила у Польши экстренную помощь, сообщил Шмыгаль. Киев и Польша могут экспортировать друг другу электроэнергию в случае необходимости одной из сторон. Так, в марте 2024 года украинский Минэнерго сообщило, что оказал аварийную помощь польской электросети.

Российское Минобороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Из-за нехватки электроэнергии 31 января столица Украины осталась без водоснабжения и движения метрополитена. Тем же утром в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях были применены аварийные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Как передавал ДТЭК, обесточенными также остаются Одесская и Днепропетровская области.