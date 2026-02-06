В Запорожской области без света остались 12 тыс. абонентов

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области 12 тыс. абонентов остались без электричества, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

«Обесточены 12 тыс. абонентов», — написал он.

До этого, в период с 23:22 по 23:48 мск, «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов сообщило о взрывах в регионе. Федоров писал о работе систем ПВО.

Запорожская область вошла в состав России после референдума, который проводился в 2022 году. Сейчас под контролем России находится около 70% территории Запорожской области. При этом областной центр — город Запорожье — остается под контролем Украины.

Позднее начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове. Они прогремели на фоне действия сигнала воздушной тревоги в регионе. На момент подготовки материала она действует и в других регионах Украины, включая Сумскую область, следует из данных официальной карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре