Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя шесть часов
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Меры действовали почти шесть часов.
На момент публикации ограничения действуют в аэропорту Калуги.
В ночь на 8 февраля в аэропорту Волгограда на шесть часов приостанавливали прием и выпуск рейсов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах