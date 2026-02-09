 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя шесть часов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Меры действовали почти шесть часов.

Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Политика

На момент публикации ограничения действуют в аэропорту Калуги.

В ночь на 8 февраля в аэропорту Волгограда на шесть часов приостанавливали прием и выпуск рейсов. 

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Волгоград аэропорты запрет на полеты ограничения Росавиация
