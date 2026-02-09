Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя шесть часов

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Меры действовали почти шесть часов.

На момент публикации ограничения действуют в аэропорту Калуги.

В ночь на 8 февраля в аэропорту Волгограда на шесть часов приостанавливали прием и выпуск рейсов.