Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве отметили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Днем 8 января аналогичные меры вводили в аэропортах Геленджика и Краснодара. Ограничения действовали два часа.
В аэропорту Волгограда приостанавливали прием и отправку рейсов в ночь на 8 февраля. Тогда мера действовала около шести часов.
