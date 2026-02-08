Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Днем 8 января аналогичные меры вводили в аэропортах Геленджика и Краснодара. Ограничения действовали два часа.

В аэропорту Волгограда приостанавливали прием и отправку рейсов в ночь на 8 февраля. Тогда мера действовала около шести часов.