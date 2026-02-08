 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов
Политика
Аэропорт&nbsp;Геленджика

Днем 8 января аналогичные меры вводили в аэропортах Геленджика и Краснодара. Ограничения действовали два часа.

В аэропорту Волгограда приостанавливали прием и отправку рейсов в ночь на 8 февраля. Тогда мера действовала около шести часов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
аэропорт Волгограда запрет на полеты ограничения Росавиация
