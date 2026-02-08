В аэропортах Калуги и Волгограда сняли ограничения на полеты

Аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) возобновили прием и выпуск авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в агентстве.

Меры сняли в 7:11 мск. На момент публикации все российские аэропорты работают штатно.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне воздушных атак. Минувшей ночью ограничения также вводили в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара — меры действовали около двух часов.

В ночь на 8 февраля менее чем на десять минут ракетную опасность объявляли в Воронежской области. Также прошедшей ночью об отражении ракетной атаки над Белгородом и Белгородским округом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших не было.

Менее чем за полчаса до этого глава региона объявлял ракетную опасность в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе. Через 13 минут он сообщил об отбое тревоги.