В аэропортах Калуги и Волгограда сняли ограничения на полеты
Аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) возобновили прием и выпуск авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в агентстве.
Меры сняли в 7:11 мск. На момент публикации все российские аэропорты работают штатно.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне воздушных атак. Минувшей ночью ограничения также вводили в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара — меры действовали около двух часов.
В ночь на 8 февраля менее чем на десять минут ракетную опасность объявляли в Воронежской области. Также прошедшей ночью об отражении ракетной атаки над Белгородом и Белгородским округом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших не было.
Менее чем за полчаса до этого глава региона объявлял ракетную опасность в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе. Через 13 минут он сообщил об отбое тревоги.
