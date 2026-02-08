 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара (Пашковский) приостановили прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

О мерах стало известно в 1:07 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Для воздушных гаваней Геленджика и Краснодара введенные ограничения являются дополнительными — согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, а воздушный хаб Краснодара — с 09:00 по 23:00 мск.

За ночь ПВО уничтожила 82 беспилотника над 13 регионами
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. В субботу, 7 февраля, в период с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской и Брянской областями 10 беспилотников.

В первой половине того же дня ПВО сбили по одному беспилотнику над Белгородской и Брянской областями, а также над Московским регионом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Росавиация ограничения Волгоград Геленджик Краснодар
