Три российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара (Пашковский) приостановили прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

О мерах стало известно в 1:07 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Для воздушных гаваней Геленджика и Краснодара введенные ограничения являются дополнительными — согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, а воздушный хаб Краснодара — с 09:00 по 23:00 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. В субботу, 7 февраля, в период с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской и Брянской областями 10 беспилотников.

В первой половине того же дня ПВО сбили по одному беспилотнику над Белгородской и Брянской областями, а также над Московским регионом.