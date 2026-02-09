В аэропорту Калуги ограничили полеты
В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там отметили, что меры необходимы для поддержания безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Аналогичные меры действуют и в аэропорту Волгограда.
В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал рейсы ночью 8 февраля. Временные ограничения также вводили в авиагаванях Волгограда, Геленджика и Краснодара. В последних двух аэропортах меры действовали около двух часов, в Калуге и Волгограде их сняли спустя пять часов.
