В аэропорту Калуги ограничили полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там отметили, что меры необходимы для поддержания безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Аналогичные меры действуют и в аэропорту Волгограда.

В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал рейсы ночью 8 февраля. Временные ограничения также вводили в авиагаванях Волгограда, Геленджика и Краснодара. В последних двух аэропортах меры действовали около двух часов, в Калуге и Волгограде их сняли спустя пять часов.