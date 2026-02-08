Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов
В аэропорту Геленджика временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает Росаваиция.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Мэр Новороссийска предупредил об объявленной угрозе атаки БПЛА. Он призвал жителей не подходить к окнам.
Ограничения на полеты в воздушном хабе вводили также в ночь на 8 февраля, мера действовала с 1:07 мск до 3:05.
