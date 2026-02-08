 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Аэропорт&nbsp;Геленджика
Аэропорт Геленджика (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В аэропорту Геленджика временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает Росаваиция.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили полеты
Общество

Мэр Новороссийска предупредил об объявленной угрозе атаки БПЛА. Он призвал жителей не подходить к окнам.

Ограничения на полеты в воздушном хабе вводили также в ночь на 8 февраля, мера действовала с 1:07 мск до 3:05.

Софья Полковникова
Геленджик аэропорты приостановка полетов
