 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Сочи предупредили о подъеме воды до опасных отметок в реке Херота

В Сочи запустили сирены, оповещающие о подъеме уровня воды в реке Херота

Власти Сочи предупредили о подъеме воды до опасных отметок в реке Херота
Video

В Адлерском районе запущены сирены и экстренное речевое оповещение в связи с подъемом уровня воды в реке Херота до опасных отметок. Об этом написал мэр Сочи Андрей Прошунин в телеграм-канале.

«Пока река из берегов не вышла, ведем мониторинг, на месте находятся спасатели и аварийные службы. Сильный дождь продолжается, прошу сочинцев и гостей курорта принять меры предосторожности, в случае необходимости звонить 112», — сказал он.

Позднее Прошунин уточнил, что уровень воды в реке дошел до опасных отметок. «Жителям необходимо переместить свои автомобили на возвышенность», — заявил Прошунин.

Гидрометцентр Сочи предупредил, что 8 февраля в городе ожидаются сильные дожди и ливни, местами гроза. Возрастает риск схода селей малого объема.

Синоптики предупредили москвичей о 19-градусных морозах
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В декабре 2024 года Херота вышла из берегов и затопила участки сочинцев в низинах из-за выпавшей месячной нормы осадков. По всему городу были затоплены трассы, а в некоторых районах образовались серьезные заторы.

Адлерский районный суд вернул реке Херота ее историческое название в 2023 году. Тогда по решению суда Херота в Сочи была переименована в Хороту и с таким названием внесена в госкаталог географических названий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Сочи река стихия происшествие
Материалы по теме
У экс-судьи из Сочи при обыске нашли кортик со свастикой и коллекцию авто
Общество
Синоптик рассказала о скачках морозов в Москве в ближайшие дни
Общество
Мощный снегопад в Японии, из-за которого погибли почти 40 человек. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Вонн увезли на вертолете после жесткого падения. Что происходит на Играх Спорт, 14:25
Линдси Вонн увезли на вертолете с трассы Олимпиады после жесткого падения Спорт, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста Общество, 14:12
Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов Политика, 14:06
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Образование, 14:06
Италия в третий раз принимает зимние Игры. Кто еще в числе рекордсменов Общество, 14:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дистрибьюторы ответили на слова экспертов о «тонущей» теме «умного дома» Технологии и медиа, 14:00
В Крыму УАЗ с людьми упал со скалы в 200-метровый обрыв Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
FT узнала о письме Argus к Москве насчет закона об исследованиях рынков Политика, 13:55
Тренеру Малинина в срочном порядке предоставили олимпийскую аккредитацию Спорт, 13:48
МИД Британии рассказал, когда запретит услуги перевозчикам СПГ из России Политика, 13:45
Роспотребнадзор дал рекомендации после смерти в Бангладеш от вируса Нипах Общество, 13:40