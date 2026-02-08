Власти Сочи предупредили о подъеме воды до опасных отметок в реке Херота
В Адлерском районе запущены сирены и экстренное речевое оповещение в связи с подъемом уровня воды в реке Херота до опасных отметок. Об этом написал мэр Сочи Андрей Прошунин в телеграм-канале.
«Пока река из берегов не вышла, ведем мониторинг, на месте находятся спасатели и аварийные службы. Сильный дождь продолжается, прошу сочинцев и гостей курорта принять меры предосторожности, в случае необходимости звонить 112», — сказал он.
Позднее Прошунин уточнил, что уровень воды в реке дошел до опасных отметок. «Жителям необходимо переместить свои автомобили на возвышенность», — заявил Прошунин.
Гидрометцентр Сочи предупредил, что 8 февраля в городе ожидаются сильные дожди и ливни, местами гроза. Возрастает риск схода селей малого объема.
В декабре 2024 года Херота вышла из берегов и затопила участки сочинцев в низинах из-за выпавшей месячной нормы осадков. По всему городу были затоплены трассы, а в некоторых районах образовались серьезные заторы.
Адлерский районный суд вернул реке Херота ее историческое название в 2023 году. Тогда по решению суда Херота в Сочи была переименована в Хороту и с таким названием внесена в госкаталог географических названий.
