Синоптик рассказала о скачках морозов в Москве в ближайшие дни

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В столице на выходных ожидаются небольшое потепление и снегопад, однако уже к середине следующей недели в регион вернутся морозы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон. С ним мы ожидаем снег, но он, правда, будет небольшим, и в основном он будет выпадать в субботу. Ночь на воскресенье — уже небольшой снежок, а в воскресенье днем погода без существенных осадков», — пояснила эксперт.

Морозы в конце недели ослабеют. «Преобладающая температура в ночные часы в Москве будет в пределах минус 13–16 градусов в выходные дни. По региону — до минус 18 градусов. Дневная температура как в субботу, так и в воскресенье в городе составит минус 10–12 градусов, по региону — минус 10–15 градусов», — сказала метеоролог.

В начале следующей недели в столице сохранятся облачная погода без существенных осадков и морозы до минус 10–15 градусов. Но в дальнейшие дни ожидается новая волна похолодания. Так, во вторник ожидается минус 13–18 градусов ночью и минус 8–13 градусов днем. В среду ночные температуры достигнут минус 20 градусов, а дневные не поднимутся выше 10–15 градусов.

«То есть и в начале следующей недели фон температуры у нас остается ниже климатической нормы, где-то на пять-шесть градусов. Так что морозы ослабеют, но отрицательная аномалия сохраняется», — заключила Позднякова.