 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Синоптик рассказала о скачках морозов в Москве в ближайшие дни

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В столице на выходных ожидаются небольшое потепление и снегопад, однако уже к середине следующей недели в регион вернутся морозы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон. С ним мы ожидаем снег, но он, правда, будет небольшим, и в основном он будет выпадать в субботу. Ночь на воскресенье — уже небольшой снежок, а в воскресенье днем погода без существенных осадков», — пояснила эксперт.

Морозы в конце недели ослабеют. «Преобладающая температура в ночные часы в Москве будет в пределах минус 13–16 градусов в выходные дни. По региону — до минус 18 градусов. Дневная температура как в субботу, так и в воскресенье в городе составит минус 10–12 градусов, по региону — минус 10–15 градусов», — сказала метеоролог.

В начале следующей недели в столице сохранятся облачная погода без существенных осадков и морозы до минус 10–15 градусов. Но в дальнейшие дни ожидается новая волна похолодания. Так, во вторник ожидается минус 13–18 градусов ночью и минус 8–13 градусов днем. В среду ночные температуры достигнут минус 20 градусов, а дневные не поднимутся выше 10–15 градусов.

«То есть и в начале следующей недели фон температуры у нас остается ниже климатической нормы, где-то на пять-шесть градусов. Так что морозы ослабеют, но отрицательная аномалия сохраняется», — заключила Позднякова.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Теги
Москва Погода морозы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Российская конькобежка рассказала о болезни перед стартом Олимпиады Спорт, 19:22
Футболисток из Эстонии и Литвы наказали за отказ играть с Белоруссией Спорт, 19:15
Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов фьючерсами на криптоактивы Инвестиции, 19:15
Захарова увидела в подарке Кассиса Лаврову «отмену отмены Чайковского» Политика, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Российская экономика в 2025 году выросла на 1% Экономика, 19:00
Что такое Moltbook: чем опасна странная соцсеть для ботов с ИИ Life, 18:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Польше на территории воинской части упал неизвестный дрон Политика, 18:52
«Росатом» исключил продажу доли в ГК «Дело» после ходатайства Шишкарева Бизнес, 18:48
Белый дом дал совет обвинившим Трампа из-за видео обезьяны с лицом Обамы Политика, 18:46
Обвал биткоина и потери на миллиарды долларов. События крипторынка Крипто, 18:44
Франция обвинила Россию в окончании действия ДСНВ Политика, 18:43
Около тысячи финнов получат выплаты из-за забора на границе с Россией Общество, 18:40
Тарасова фразой «как никто в мире» оценила прокат Костылевой Спорт, 18:36