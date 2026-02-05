 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Синоптики предупредили москвичей о 19-градусных морозах

В Москве 5 февраля ожидается морозный день

В Москве 5 февраля ожидается морозный день. Днем температура воздуха составит минус 15°C, а ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 19°C, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Утром температура воздуха составит минус 17°C. Ветер юго-западный со скоростью 1 м/с. Из-за высокой влажности — до 81% — по ощущениям на улице будет около минус 21°C.

Днем ожидается минус 15°C. Скорость ветра останется минимальной — 1 м/с.

К вечеру столбики термометров вновь опустятся до минус 17°C, а ночью — до минус 19°C. Направление ветра сменится на юго-восточное.

Атмосферное давление в течение дня будет плавно снижаться — с 757 мм рт. ст. утром до 752 мм рт. ст. в ночные часы, что может быть ощутимо для метеочувствительных людей. Осадков не ожидается.

В России ударили «афанасьевские морозы»
Общество
Фото:Никита Гольцов / РИА Новости

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на 5 февраля в столице на метеостанции ВДНХ термометр зафиксировал температуру в минус 18,1°C, что на 5,8°C ниже климатической нормы. В Подмосковье в Зарайске температура воздуха опустилась до минус 30,1°C.

